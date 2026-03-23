Новая региональная производственная аптека ГП НО «НОФ» получила лицензию

«Мы не просто открываем производственную аптеку нового поколения, мы делаем большой шаг в сторону лекарственного суверенитета. Это будет не производственная аптека в классическом виде, которую многие помнят с советских времен, а настоящее высокотехнологичное производство, организованное в полном соответствии со стандартами GMP (надлежащей производственной практики) для производства малых партий лекарственных форм. Идея состоит в том, чтобы делать не универсальное лекарство — одно для всех, а индивидуальный препарат для конкретного пациента с таким составом и дозировкой, которые вылечат именно его. Персонифицированная фармация и медицина — это направление, в котором движется весь мир, и, открывая эту аптеку, мы тоже делаем шаг в будущее, — отметил генеральный директор ГП НО “НОФ” Павел Ястребов. — Тенденция последних десятилетий состояла в том, что производственные аптеки массово закрывались. В настоящее время редкая больница может себе позволить содержать собственное производство, поскольку это дорого и энергозатратно. Мы запускаем пилотный проект региональной межбольничной производственной аптеки, которая будет обеспечивать госпитальный сегмент всем необходимым в рамках широкой номенклатуры. Мы не только продумали ассортимент, но и позаботились о быстром и простом способе заказа через созданную нашими специалистами Систему управления лекарственным обеспечением (СУЛО), которая уже давно себя зарекомендовала. А логистические возможности госпредприятия позволят нам доставлять нашу продукцию до любой больницы или аптеки региона в течение суток, причем с обязательным соблюдением холодовой цепи и других требований к транспортировке. В наше непростое время такая производственная аптека является неотъемлемым звеном в цепочке лекарственной безопасности государства», — рассказал руководитель Нижегородской областной фармации.