Новая региональная производственная аптека ГП НО «НОФ» получила лицензию

Техническое открытие производственной аптеки на Оптово-производственном предприятии Нижегородской областной фармации состоялось 20 марта. Новая площадка получила лицензию на ведение фармацевтической деятельности и готова начать выпуск экстемпоральных лекарственных препаратов.
В мероприятии приняли участие: заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Татьяна Коваленко, генеральный директор ГП НО «НОФ» Павел Ястребов и ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин. Экскурсию по производственной площадке для гостей провел руководитель дивизиона фармацевтического производства ГП НО «НОФ» Роман Хисматуллин.
Новая производственная аптека представляет собой современный комплекс площадью 480 м², оснащенный в соответствии со всеми требованиями к аптечному производству. Максимальная мощность площадки позволит выпускать до 800 упаковок продукции в смену, что полностью закроет потребности медицинских организаций региона в жизненно необходимых препаратах индивидуального изготовления.
«Мы не просто открываем производственную аптеку нового поколения, мы делаем большой шаг в сторону лекарственного суверенитета. Это будет не производственная аптека в классическом виде, которую многие помнят с советских времен, а настоящее высокотехнологичное производство, организованное в полном соответствии со стандартами GMP (надлежащей производственной практики) для производства малых партий лекарственных форм. Идея состоит в том, чтобы делать не универсальное лекарство — одно для всех, а индивидуальный препарат для конкретного пациента с таким составом и дозировкой, которые вылечат именно его. Персонифицированная фармация и медицина — это направление, в котором движется весь мир, и, открывая эту аптеку, мы тоже делаем шаг в будущее, — отметил генеральный директор ГП НО “НОФ” Павел Ястребов. — Тенденция последних десятилетий состояла в том, что производственные аптеки массово закрывались. В настоящее время редкая больница может себе позволить содержать собственное производство, поскольку это дорого и энергозатратно. Мы запускаем пилотный проект региональной межбольничной производственной аптеки, которая будет обеспечивать госпитальный сегмент всем необходимым в рамках широкой номенклатуры. Мы не только продумали ассортимент, но и позаботились о быстром и простом способе заказа через созданную нашими специалистами Систему управления лекарственным обеспечением (СУЛО), которая уже давно себя зарекомендовала. А логистические возможности госпредприятия позволят нам доставлять нашу продукцию до любой больницы или аптеки региона в течение суток, причем с обязательным соблюдением холодовой цепи и других требований к транспортировке. В наше непростое время такая производственная аптека является неотъемлемым звеном в цепочке лекарственной безопасности государства», — рассказал руководитель Нижегородской областной фармации.
Ключевыми технологическими преимуществами новой площадки являются два независимых комплекса чистых помещений, система водоподготовки на основе обратного осмоса производительностью 200 л/час, высокий уровень автоматизации процессов с использованием 50-литровых реакторов, а также проработанная логистика потоков, которая создает надежный санитарный барьер и предотвращает перекрестное загрязнение. Здесь будут изготавливать лекарственные формы как для наружного применения (мази и растворы), так и для внутреннего применения (капли и микстуры). Особое внимание будет уделено изготовлению детских экстемпоральных лекарственных форм, которые требуют существенно меньшей дозировки по сравнению с их заводскими аналогами. В перспективе в аптеке планируется установить компаундер, который позволит смешивать растворы с точной дозировкой. Как подчеркнула заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Татьяна Коваленко, запуск собственного современного производства экстемпоральных препаратов — это возвращение к истинной фармацевтической практике. По ее словам, возрождение рецептурного изготовления возвращает систему к базовым принципам отечественного здравоохранения: «Препарат не покупается, препарат назначается. Рецепт — это пропись лекарственного препарата, состоящего из нескольких, иногда десятков компонентов. И это — именно тот препарат, который нужен конкретному пациенту, — пояснила заместитель министра здравоохранения. — Вы не просто создали современную, функциональную производственную аптеку, вы пошли дальше и присоединили к производству науку», — добавила замминистра и поблагодарила НОФ за проделанную работу.
Важной частью мероприятия стало подписание Соглашения о научном сотрудничестве между Нижегородской областной фармацией и Приволжским исследовательским медицинским университетом.
Как подчеркнул ректор ПИМУ Николай Карякин, с 2021 года вуз в рамках программы «Приоритет» развивает научную инфраструктуру: на кафедре фармацевтической технологии создана лаборатория, сертифицированная по международному стандарту GLP (надлежащей лабораторной практики). «Мы создали на базе кафедры научную лабораторию, сертифицировав её по GLP для твердых лекарственных форм, — пояснил ректор. — А здесь, на площадке НОФ, работает стандарт GMP, а значит здесь эти знания, новые препараты, технологии и разработки могут как раз внедряться». Для ПИМУ соглашение открывает возможности для трансфера технологий. «Ни один вуз не может заниматься наукой, не понимая, кому он эти наработки передаст. Результатом нашей научной работы должно стать создание инновационных продуктов и их внедрение на производственные площадки. У нас есть биотехнологические разработки и разработки в области лекарственных препаратов, которые в дальнейшем могут внедряться здесь, на нижегородской земле, на базе НОФ», — подвел итог ректор ПИМУ.
Для Нижегородской областной фармации взаимодействие с университетом открывает доступ к научной базе и высококвалифицированным кадрам, возможность участвовать в создании инновационных лекарственных препаратов и медицинских изделий, проводить экспертизу новых разработок на ранних этапах, а также участвовать в валидации производственных процессов. «Соглашение по сути формирует замкнутый цикл “наука — разработка — внедрение”, который призван вывести на новый уровень всю систему лекарственного обеспечения региона», — подвел итог генеральный директор ГП НО «НОФ».