В Красноярском крае полицейские спасли котят из машины нетрезвого водителя

В Красноярском крае полицейские помогли спасти четырех котят, которых обнаружили в автомобиле нетрезвого водителя без прав. Животным нашли временный приют и передали в центр помощи. Все произошло 16 марта в Иланско-Нижнеингашском округе. Сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль, двигавшийся с превышением скорости, и остановили его для проверки. За рулём находился мужчина, который ехал вместе с супругой из посёлка Курагино в Улан-Удэ. Освидетельствование показало 0,58 мг/л алкоголя, кроме того, водитель ранее был лишен водительских прав. Машину отправили на спецстоянку. Во время осмотра автомобиля инспекторы обнаружили в салоне четырёх котят. Как пояснил водитель, супруги забрали животных у родственника в Курагино, так как тот не хотел их оставлять. Однако сам мужчина отказался забирать котят после задержания. Сотрудники полиции доставили котят в служебный гараж, где животных накормили и согрели. Найти малышам новых хозяев в короткие сроки не вышло, и полицейские связались с одним из центров помощи животных в Канске. Уже на следующий день котят передали в спецучреждение, — добавили в пресс-службе ведомства.