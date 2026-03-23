Семь районов Беларуси разрешают делать то, что запрещают все остальные

В Беларуси леса можно посещать только в семи районах — вот почему.

Источник: Комсомольская правда

Семь районов Беларуси разрешают делать то, что запрещают все остальные. Подробности сообщает Министерство лесного хозяйства.

В стране начали действовать ограничения на посещения лесов. По состоянию на 23 марта, белорусам свободно можно посещать леса только в двух районах Гродненской области — Новогрудском и Кореличском.

Для посещения в Минской области открыты леса лишь в Мядельском районе. Что касается Витебской области, то там свободно можно посещать леса в четырех районах — Миорский, Верхнедвинский, Браславский, Шарковщинский.

В момент действия ограничений в лесах нельзя разжигать костры, заезжать туда на автомобилях. Также запрещено проводить школьные экскурсии, турслеты и другие массовые мероприятия.