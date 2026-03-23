В Ростовской области осуждена участница схемы хищения 70 млн рублей из бюджета

В Ростовской области осудили жительницу города Шахты, которая вместе с соучастниками похитила из бюджета около 70 миллионов рублей. Средства выделялись на приобретение или строительство жилья в шахтерских территориях. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону.