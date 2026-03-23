В Ростовской области осуждена участница схемы хищения 70 млн рублей из бюджета

В Ростовской области осудили жительницу города Шахты, которая вместе с соучастниками похитила из бюджета около 70 миллионов рублей. Средства выделялись на приобретение или строительство жилья в шахтерских территориях. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону.
Оперативники установили, что женщина являлась соучастницей преступной группы, которую возглавлял бывший федеральный судья. В ходе следствия и судебного разбирательства ее действия были квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере, служебный подлог и вынесение заведомо неправосудных решений.
Общий ущерб бюджету от ее деятельности и членов группы составил около 70 миллионов рублей.
Красносулинский районный суд Ростовской области вынес приговор: женщина признана виновной и осуждена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ей дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.
