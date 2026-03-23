NBC: Два человека погибли из-за столкновения в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке

В результате столкновения самолета с пожарной машиной в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия погибли два человека. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает NBC со ссылкой на собственные источники.

В результате столкновения самолета с пожарной машиной в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия погибли два человека. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает NBC со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, погибли оба пилота лайнера.

О произошедшем стало известного утром того же дня. В аэропорту Ла-Гуардия самолет Air Canada Express столкнулся с пожарной машиной. Судно эксплуатировала компания Jazz Aviation.

Федеральное управление гражданской авиации США приостановило работу аэропорта из-за аварии. На опубликованных в Сети кадрах видно, что при столкновении в основном пострадала кабина самолета. В результате столкновения четверо пожарных получили тяжелые травмы. На момент столкновения воздушное судно двигалось со скоростью около 39 километров в час.

В конце января в Колумбии разбился легкомоторный самолет авиакомпании Satena, на борту которого находилось 15 человек. Среди погибших — депутат парламента Диогенес Кинтеро, кандидат в Конгресс Карлос Сальседо и бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко с супругой.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше