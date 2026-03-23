Из Волгограда в Пекин морем: 300 тонн молочки прошли строгий контроль

Волгоградская область продолжает расширять границы торговли. В марте 2026 года регион отправил в Китайскую Народную Республику внушительную партию сухой молочной сыворотки — сразу 300 тонн. Чтобы груз успешно добрался до азиатских партнеров, его везли морским путем.
Перед тем как попасть на борт, молочное сырье прошло тотальную проверку. Инспекторы Россельхознадзора изучили каждую тонну в пунктах таможенного оформления.
Вердикт специалистов однозначный: продукт полностью безопасен и соответствует всем международным санитарным нормам.
