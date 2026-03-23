Краевой суд обязал власти Соликамска переселить семью из аварийного жилья

Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда встала на защиту жилищных прав семьи из Соликамска. Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции поступила от администрации Соликамского округа. Местные власти пытались оспорить предоставление нового жилья нанимательнице и двум членам ее семьи.
Ранее прокурор Соликамска обратился с иском в суд. Он потребовал обязать администрацию предоставить семье жилье, соответствующее площади, санитарным нормам и условиям безопасности.
Женщина с сыном и дочерью проживают в двухкомнатной квартире площадью 45,6 кв. метров. Квартиру предоставили в 2014 году по договору социального найма. Дом в 2017 году признали аварийным и подлежащим сносу.
Суд первой инстанции признал реальной угрозой для жизни и здоровья людей факт дальнейшего проживания в квартире. Своим решением он удовлетворил исковые требования прокурора и возложил на администрацию Соликамского округа обязанность предоставления другого жилого помещения на условиях социального найма.
Окружные власти не согласились с решением и обжаловали его в краевом суде. При рассмотрении апелляции судебная коллегия учла заключение экспертизы от 2016 года и акт осмотра жилых помещений дома от октября 2025 года.
Строительные конструкции дома находятся в аварийном состоянии, его физический износ составляет 74%. Документы свидетельствуют об исчерпании несущей способности и угрозе обрушения основных конструкций, что создает опасность для жизни проживающих людей.
«Ответчик не предоставил аргументов и доказательств, опровергающих наличие угрозы для жизни и здоровья граждан при проживании в доме. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщила пресс-служба Пермского краевого суда.