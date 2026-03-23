Весна без усталости: пять способов помочь организму перестроиться после зимы

Февраль и март — одни из самых сложных месяцев для психического здоровья. Света и тепла всё ещё не хватает, зимняя усталость плавно перетекает в весенний авитаминоз. Редакция сайта pravda-nn.ru собрала подборку советов, которые помогут подготовиться к новому сезону и войти в весенний режим максимально бодро.
Настроить световой режим дома.
Больше всего наш организм страдает именно из-за отсутствия света. Если зимой в морозные дни ещё можно ждать солнца, то смена сезонов сопровождается серостью и дождями. От этого неизбежно падает настроение, снижается количество энергии и ухудшается общее самочувствие.
Помочь себе можно, настроив правильный свет дома. Утром и днём он должен быть ярким и холодным — это бодрит. А вот вечером лучше выбирать мягкое тёплое освещение, которое успокоит нервную систему и подготовит её ко сну.
Помочь установить комфортный световой режим могут умные лампочки. Достаточно встроить их в любой светильник дома и настроить подключение к приложению в телефоне. После будут доступны настройки удобных сценариев. Например, лампочки можно запрограммировать на изменение режима освещения в определённое время.
Дополнительным решением станет умная эмби-лампа. Гаджет можно использовать как ночник — он подключается к приложению «Умный дом с Алисой». В приложении можно настроить интенсивность, цвет и таймер для лампы. А также установить режим светового будильника — тогда лампа будет включаться в определённое время, постепенно увеличивая яркость и имитируя рассвет. Это поможет сделать пробуждение более плавным и приятным.
Установить комфортный микроклимат.
Перепады температуры в межсезонье тоже могут сильно влиять на самочувствие. Утром в квартире прохладно, днём становится душно, а вечером снова приходится утепляться. Такие колебания нередко усиливают ощущение усталости и раздражительность.
Поддерживать стабильную температуру также поможет техника. Например, с помощью умного терморегулятора можно установить стабильную и комфортную температуру в доме. Достаточно закрепить гаджет на радиаторе и подключить к приложению в смартфоне. После встроенный датчик будет определять параметры воздуха в квартире. А регулятор включит или выключит батарею в зависимости от настроенного в приложении сценария: в определённое время или при достижении определённой температуры. Это удобно, если хочется заранее прогреть комнату перед сном или, наоборот, сделать температуру ниже ночью, чтобы сон был более комфортным.
Стабильный микроклимат помогает организму быстрее адаптироваться к смене сезона и чувствовать себя бодрее. А с терморегулятором можно настроить его под себя или даже под каждого члена семьи, установив регуляторы в каждой комнате.
Создать новые расслабляющие ритуалы.
Весна — хорошее время, чтобы пересмотреть свои привычки и добавить в повседневную рутину небольшие ритуалы отдыха. Короткий световой день, активная работа, постоянные изменения погоды перегружают нервную систему, поэтому важно давать ей время на восстановление в конце дня.
Вечерние ритуалы помогают организму перейти из активного режима в режим отдыха. Это могут быть простые и приятные действия: чтение книги, спокойная музыка, тёплый душ или ванна, лёгкая растяжка или дыхательные упражнения. Даже 15−20 минут такого отдыха перед сном могут значительно снизить уровень напряжения и улучшить засыпание.
Полезно также ограничить использование гаджетов за час до сна. Яркий свет экранов и поток информации могут дополнительно стимулировать нервную систему, из-за чего становится сложнее расслабиться и заснуть. Вместо этого можно выбрать более спокойные занятия: например, записать в блокнот приятные события дня или планы на завтра.
При этом в ритуалах важна регулярность. Если повторять один и тот же набор действий каждый вечер, организм постепенно начинает воспринимать их как сигнал к отдыху. Со временем это помогает быстрее расслабляться и легче восстанавливаться после напряжённого дня.
Добавить больше двигательной активности.
После зимы многие замечают, что уровень физической активности заметно снижается. Холодная погода, короткий световой день и привычка больше времени проводить дома постепенно формируют малоподвижный образ жизни. К началу весны это может приводить к ощущению вялости, снижению концентрации и постоянной усталости.
Вернуть энергию помогает даже небольшое количество движения в течение дня. Регулярная физическая активность способствует выработке эндорфинов — гормонов, которые помогают легче справляться со стрессом и улучшают общее самочувствие. И это не обязательно должны быть интенсивные тренировки. Достаточно хотя бы сходить на короткую прогулку в обед или перед сном, выйти в магазин вместо того, чтобы заказать доставку, или добавить в утреннюю рутину короткую зарядку.
Делегировать часть домашних забот технологиям.
Весной хочется чаще бывать вне дома. Но бытовые дела никуда не исчезают, отнимая время и становясь дополнительным источником стресса.
Чтобы выделить час или два для прогулки, часть задач можно передать умной технике. Уборку, например, можно делегировать роботу-пылесосу — современные модели подключаются к смартфонам через приложение и программируются на самостоятельное включение в нужное время.
Также уменьшить количество домашних забот помогут умные розетки. Они тоже интегрируются в общую систему через приложение «Умный дом с Алисой». Управлять такой розеткой можно на расстоянии. Например, дистанционно отключать забытый утюг или оставленную гореть лампу. Также в приложении можно запрограммировать розетки на включение в определенное время. Конечно, стиральную машину так не запустить. Зато можно включить увлажнитель воздуха, чтобы создать дома комфортный климат.
А если добавить в систему ещё и умный ИК-пульт, можно будет ещё и заранее включать кондиционер. Особенно актуален такой сценарий после окончания отопительного сезона — даже если на улице ещё прохладно, благодаря включенному на обогрев кондиционеру вы будете возвращаться в тёплую квартиру.
Такие, на первый взгляд, мелочи не только освобождают время, но и сохраняют энергию. А это как раз то, что нужно, чтобы легче пережить постзимний период и встретить весну в бодром настроении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, как справиться с весенней хандрой.