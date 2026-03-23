Пятая неделя Великого поста: время глубокого покаяния

На этой неделе верующие вспоминают житие святой Марии Египетской.

Пятая неделя Великого поста, которая начнётся 23 марта, — это время глубокого духовного преображения, сопровождающееся покаянными молитвами. Как выяснил 360.ru, в этот период верующие вспоминают житие святой Марии Египетской, её путь от греха к святости и обращаются к её подвигу за вдохновением и поддержкой.

История Марии Египетской.

Мария Египетская — одна из самых почитаемых святых в православном мире. Она родилась в V веке в Александрии и с ранних лет вела греховную жизнь. В 12 лет она покинула дом и стала блудницей, но однажды её душа проснулась, и она решила отправиться в паломничество в Иерусалим. Однако войти в храм Гроба Господня ей не удалось — некая сила не пускала её. Осознав глубину своей греховности, Мария обратилась к Богу с покаянными молитвами, и только после этого ей было дано войти в храм.

С этого момента началось её духовное преображение. Мария удалилась в иорданскую пустыню, где провела 47 лет в строгом посте, молитвах и борьбе с искушениями. Её подвиг стал символом покаяния, веры и силы духа. Согласно преданию, Мария получила дар ходить по воде и воспарять над землёй во время молитвы.

Богослужения и молитвы.

В течение пятой недели Великого поста верующие совершают множество богослужений, наполненных покаянными молитвами. Особое место занимает «Мариино стояние», которое проходит вечером в среду, 25 марта. Это продолжительная служба, во время которой верующие стоят, вспоминая свои грехи и молясь об их прощении.

Также в храмах читают Великий покаянный канон, написанный святым Андреем Критским. Этот канон является одним из самых известных и значимых молитвенных произведений, в котором содержатся глубокие размышления о человеческой греховности и милосердии Бога.

Похвала Пресвятой Богородице.

В субботу, 28 марта, верующие отмечают праздник Похвалы Пресвятой Богородице. Этот день посвящён избавлению Константинополя от вражеских нашествий, которые происходили с 626 по 741 год. В храмах читают торжественный акафист, выражая благодарность Богородице за её заступничество и помощь.

Что можно и нельзя делать.

В течение пятой недели Великого поста верующим рекомендуется:

Посещать храм и молиться об избавлении от грехов и преображении души.

Проводить больше времени с семьёй, укрепляя духовные связи.

Избегать публичных мероприятий, особенно развлекательного характера.

Соблюдать пост, воздерживаясь от пищи животного происхождения.

Не употреблять алкоголь, не курить, не злословить и не ссориться.

Для мирян правила поста могут быть смягчены по благословению духовника, особенно если это касается здоровья или семейных обстоятельств.

Что можно есть.

В течение пятой седмицы Великого поста рацион остаётся строгим:

Понедельник, 23 марта: сухоядение (хлеб, сухофрукты, орехи, овощи и фрукты).

Вторник, 24 марта: горячая пища без масла (каши, овощи, супы).

Среда, 25 марта: сухоядение, можно добавить мёд.

Четверг, 26 марта: горячая пища с маслом (каши, супы, овощи).

Пятница, 27 марта: сухоядение (сырые овощи, фрукты, хлеб, орехи).

Суббота, 28 марта и воскресенье, 29 марта: горячая пища с растительным маслом.