Пятая неделя Великого поста: время глубокого покаяния

Мария Египетская — одна из самых почитаемых святых в православном мире. Она родилась в V веке в Александрии и с ранних лет вела греховную жизнь. В 12 лет она покинула дом и стала блудницей, но однажды её душа проснулась, и она решила отправиться в паломничество в Иерусалим. Однако войти в храм Гроба Господня ей не удалось — некая сила не пускала её. Осознав глубину своей греховности, Мария обратилась к Богу с покаянными молитвами, и только после этого ей было дано войти в храм.