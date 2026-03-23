Исследование: Иностранные туристы приезжают в Калининград за медуслугами и жильём

Туристы из других стран приезжают в Калининградскую область за медуслугами и жильём. Большинство из них — бывшие соотечественники. Об этом говорится в исследовании Министерства экономического развития РФ и сервиса «Туту.ру».
По данным экспертов, иностранцы составляют примерно 5% от общего числа туристов. Они прибывают в том числе за медуслугами или чтобы купить в Калининградской области жильё. Также путешественники используют «Храброво» как «аэропорт подскока» в другие регионы России.
Подавляющее большинство иностранных туристов — бывшие соотечественники (в основном граждане Германии, Польши, Литвы). Чаще всего они прибывают в регион на личном автомобиле. Из стран СНГ на первом месте — Белоруссия.
По данным сервиса «Островок», в Калининградской области растёт число бронирований отелей среди иностранцев. Об активности зарубежных туристов говорят и в местном филиале Третьяковской галереи. «Приезжают гости из Италии, Литвы, Латвии, Америки, Казахстана, Чехии, Испании», — рассказывала директор учреждения Камиля Байдильдина в интервью Калининград.Ru.