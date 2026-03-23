Температура неба: как в Башкирии следят за погодой

Телефон со встроенными показаниями погоды «здесь и сейчас», где указывается даже субъективное «ощущается как» («-10°, ощущается как −22°») — уже давно привычное явление. Кажется, что настроение уфимской погоды считывают автоматические датчики без участия человека.
Однако полностью доверить автоматике наблюдение за природой пока нельзя. Фиксируют малейшие изменения погоды и передают данные в Главную геофизическую обсерваторию в подмосковный Обнинск для составления прогнозов всё ещё уфимские метеорологи. К ним мы и отправились в преддверии профессионального праздника — Дня метеоролога, который отмечается 23 марта.
Метеорологический режим.
Здание аэрологической станции Уфа-Дёма находится на улице Минской, 64/1. База уфимских метеорологов, построенная в 1957 году, резко выделяется на фоне частного сектора с одной стороны и многоэтажной застройки с другой — внимание привлекает белый купол и необычный силуэт здания, состоящего из двух флигелей. Мимо не пройдешь, одним словом.
Нас встречает, вероятно, дежурный по охране — пес Барбос, который уже много лет на метеорологической службе и отвечает за безопасность периметра. Услышав лай, выходят начальник станции Регина Мусина и старший метеоролог Татьяна Якимова.
Татьяна Александровна наблюдает за уфимской погодой больше 20 лет. За плечами — работа на заводе, всесоюзные командировки по сопровождению почтового вагона и, наконец, метеостанция.
«Утром выглядываю в окно и сразу считываю информацию: дымка, облачность. Иду на работу — трогаю автомобили: ага, гололед. К приходу на станцию у меня уже сложилась картинка. Снимаю показания с приборов на площадке и передаю в управление», — рассказывает Татьяна Александровна.
Скорость ветра, атмосферное давление, влажность, температуру метеорологи «снимают» каждые три часа. У них «своё» время — по Гринвичу (UTC), единое для всех, кто связан с погодой на планете. Если в Уфе 11 часов дня, то для всех метеорологов мира — 7 утра. И в одно и то же время, минута в минуту, на обширной сети метеостанций фиксируются показания, которые лягут в основу прогноза об атмосферных явлениях, в том числе и опасных.
Мы уже на метеоплощадке. Вот гелиограф — с его помощью измеряют точную продолжительность светового дня. Сквозь стеклянный шар проходит солнечный луч и выжигает на специальной ленте след.
«Зимой на замер хватало одной ленты, а с 20 февраля день настолько прибавился, что за день “уходит” уже две ленты», — поясняет Татьяна Александровна.
Здесь же, на площадке, натянуты провода, по которым определяют налипание снега и изморозь. Рядом — три мачты: одна автоматическая, вторая резервная и третья на случай, если откажут обе первые. В будке Селянинова (деревянный ящик со стенками-жалюзи) работают дорогостоящие термометры ещё советского образца. Осадкомеры собирают выпавшие капли дождя или снега.
В трёх точках площадки (на западе, востоке и севере) размещены чёрно-белые разлинованные рейки — линейки для замера высоты снежного покрова.
«В этом году снега, действительно, больше. Год назад высота снежного покрова была около 35 сантиметров. По данным последней снегосъёмки (замеры проводят раз в пять дней), нынешней зимой глубина сугробов была больше 50 сантиметров, а максимальная достигала 79 сантиметров», — поясняет Татьяна Александровна.
«Сейчас много говорят об искусственном интеллекте, активно внедряют его в разные сферы. Но в работе метеорологов живой интеллект не заменить: здесь мы работаем в любых условиях. Даже если не будет электричества и интернета, человек сможет зафиксировать показатели и передать их, к примеру, телеграммой (на этот случай у нас есть специальные аппараты). Так что в условиях реальной метеостанции без человека, его навыков, чутья и опыта пока не обойтись», — говорит начальник станции Регина Мусина.
«Это по любви».
Кстати, сама Регина Данисовна по образованию географ. Как она признается, работа на метеостанции схожа с альтруизмом: зарплата невысокая, ответственность большая. Но зато нет офисных нервных дедлайнов, всё предсказуемо, несмотря на изменчивость погоды, нет требований «сделать вчера», немедленно, срочно.
Метеостанция — это не только наземные наблюдения. Это ещё и небо. В отдалении от метеостанции находится аэрологический павильон, откуда два раза в день — в 5.30 и в 16.30 — запускают метеозонды — белые шары, заполненные водородом, к которым прикреплены коробочки с оборудованием.
Нас встретила старшая смены аэрологов Валентина Чепурова. Как и многие на метеостанции, она заступила на службу, выйдя на пенсию с должности геофизика в одной из уфимских компаний.
…После запуска принимающей станции MARL белый шар с коробочкой-лабораторией улетает в стратосферу.
«Летом он поднимается до 35 километров. Зимой из-за холода оболочка не выдерживает, лопается раньше. Бывает, сигнал теряется, особенно если шар попал в грозу или раскачался от сильного ветра. Тогда приходится ловить сигнал вручную», — рассказывает Валентина Чепурова.
В течение часа после вылета шара с земли составляется телеграмма и в зашифрованном виде отправляется синоптикам.
«Кто-то считает, что мы просто приходим отсидеть часы. На самом же деле наша работа граничит с научными изысканиями, требующими большой дисциплины и собранности», — говорит Валентина Геннадьевна.
Уфа принимает.
В Уфе работает еще одна метеостанция, показания которой предназначены для всех служб столичного авиаузла и летчиков.
Авиационная гидрометеорологическая служба уфимского аэропорта работает уже 90 лет — с момента открытия авиасообщения в Башкирии, это одна из старейших метеослужб в республике. Была основана в 1936 году и работала еще на ул. Зорге, где находилось летное поле.
С открытием аэропорта авиаметеорологи и синоптики перебазировались за Уфу, поближе к тем, кому их «глаза» и «уши» — нужнее всего. К ним в гости мы и напросились.
У бюро пропусков нас встречает начальник метеостанции Вадим Фазлыев. В аэропорту, как всегда, с безопасностью строго. Он помогает получить пропуск и сопровождает нас дальше.
Проходим в зал вылета, две металлические рамки, просвечиваем содержимое сумок и карманов, включаем и показываем экраны телефонов. Исключений нет: даже действующие сотрудники проходят эту же процедуру каждый раз перед выходом на летное поле.
Сейчас в коллективе станции трудятся 30 человек. Ежедневно в смену выходят пять: метеорологи-наблюдатели, синоптики и инженеры, которые следят за работоспособностью электроники.
Один из них — бывший военный метеоролог, а сейчас — инженер-электроник Дмитрий Труфанов.
Служил на Дальнем Востоке, в вертолетной эскадрилье, потом на космодроме в Плесецке. Сегодня его задача — следить за работоспособностью сложнейших программных комплексов.
Синоптики анализируют значительный массив информации: и с датчиков, и с пункта наблюдения на полосе. Специализированные программы упрощают интерпретацию данных, однако нейросетям здесь еще не доверяют.
«В ближайшие годы искусственный интеллект нас не заменит. Температуру в автоматическом режиме измерить можно, а определить форму облаков — никак. Облаков десять форм и 54 разновидности, и всё это должен видеть человек», — сказал Дмитрий Викторович.
Главней всего — погода на аэродроме.
Техники-метеорологи следят за погодой и с метеоплощадки, и контролируя показатели датчиков. К ним на компьютеры стекаются данные с приборов, которые установлены в строго определенных местах прямо рядом со взлетной полосой. Показания с датчиков снимаются автоматически, каждую минуту, конкретные параметры ветра важно знать диспетчерам старта и посадки самолетов. Обрабатывать всю эту информацию и составлять сводки им помогает специальный комплекс — он называется КРАМС-4.
Важный параметр для авиации — это ветер, а также его сила и направление. Метеорологи объяснили, что самолеты взлетают и садятся против ветра, а боковой ветер — проверка на профессионализм летчика.
«Важна видимость и высота нижней границы облачности. Чем меньше видимость — тем меньше времени у экипажа на принятие решения о посадке. Из-за туманов столько самолетов уходят на запасные аэродромы именно потому, что пилоты не видят полосу. Даже сигнальные огни не помогают», — объясняют метеорологи.
Помимо этого, они смотрят на температуру, влажность воздуха, считают осадки, следят за гололедом и изморозью. Облака они определяют не только по приборам, но и своими глазами: оценивают, сколько процентов неба ими закрыто и какой у них внешний вид — для этого есть специальный справочник «Атлас облаков».
Сводка с данными всех этих показателей называется METAR. Эта информация отправляется в главную базу авиационных данных в Москве. Оттуда ее в любой момент могут запросить пилоты, диспетчеры и другие авиационные специалисты. Свежая информация выходит каждые полчаса.
Кстати, для авиации идеальная погода бывает только летом, если нет грозы и порывистого ветра, а вот зимой она всегда «плохая», рассказывает Дмитрий Труфанов.
«Но интересный факт: по моему опыту общения с летчиками — наибольшее количество ошибочных действий в хорошую погоду. Расслабляются. А в сложных условиях — концентрируются и все проходит идеально», — говорит Дмитрий Викторович.
Честная работа.
Дежурный синоптик Людмила Козлова работает на метеостанции аэропорта «Уфа» 43 года. Сейчас она внимательно считает по картам температуры для перронной диспетчерской службы.
«Работа ответственная, — говорит она. — Но ни на какую монотонную работу я ее не променяю. Нужна выносливость, знания, навыки, аналитический склад ума. Меня в свое время романтика привлекла…», — говорит она.
Коллега Людмилы, Данис Мухаметянов, обслуживает представителей авиакомпаний и экипажи. Он выпускает прогнозы GAMET — для экипажей вертолетов и малой авиации. Такие сводки выходят каждые шесть часов.
«Я окончил Российский гидрометеорологический университет, работаю здесь месяц, — рассказывает Данис. — Мне нравилась география, но в метеорологии с ней мало общего — здесь больше физики и математики. Мне нравится работать с числами. Каждый день одно и то же — но каждый раз по-разному. Интересная, честная работа».
Каждые три часа команда метеостанции выпускает TAF (Terminal Aerodrome Forecast) — прогноз погоды на аэродроме и на восемь километров вокруг.
Командир экипажа, перед вылетом, например, из Москвы, идет на консультацию в метеобюро, смотрит сводки, оценивает прогноз не только в аэропорту назначения, но и на ближайших запасных. И только тогда принимает решение о вылете. Сводкой пользуются и диспетчеры, и перронная служба — для того чтобы планировать работу на перроне. Например, в грозу на аэродроме нельзя заправлять и обслуживать суда, а ведь в летнее время грозы над аэродромом частое явление. Следит за этим техник-метеоролог на старте, практически у взлетно-посадочной полосы. Если слышит раскаты грома — дает команду «Гроза на аэродроме».
Профессия — смотреть на небо.
Выезжаем на метеоплощадку. Садимся в служебную «Ниву». Борис Владимирович Егошин, инженер, работающий здесь с 1989 года, берет рацию, докладывает диспетчеру:
— Машина «Метео», от «первого» до метео…
— Принято, проезд разрешаю, — «отвечает» рация.
На площадке нас встречает техник-наблюдатель Лилия Юсупова.
«Видите вдалеке Уфу? (не вижу — прим. автора), — спрашивает Лилия. — Если вижу город — значит, видимость 20 километров. Вижу Дёму — значит, 10. А вот посадка у трассы — это уже 3 километра».
Техники обязаны мгновенно реагировать на любое изменение погоды.
«Туман может возникнуть за секунду. Пока передаешь в эфир — цифры уже меняются. Когда видимость падает с 1000 метров до 500 — это критическая информация, важная для принятия решений», — поясняют метеорологи.
Ольга Борисовна Росте, стаж которой уже 47 лет, признается: на работу всегда хочется идти. И помнит тот самый день, когда она навсегда влюбилась в профессию и осталась на всю жизнь:
«Раннее утро, алый рассвет, на траве роса, капельки блестят, слабый ветер, тишина. Иду на метеоплощадку снимать показания, а тут красавец Ту-154 идет на взлет. С тех пор и смотрю в небо. И радуюсь, что это моя работа», — говорит Ольга Борисовна.
Получается, что метеоролог метеостанции Уфа-Аэропорт имеет отношение, пусть опосредованно, к тому, сядет самолет в Уфе или полетит в Екатеринбург, вылетят к морю туристы и попадут ли на утреннюю оперативку в московском офисе уфимские вахтовики.
«Желаем вам хорошей погоды!» — тепло прощаются с нами метеорологи.
Покидая станцию, поймала себя на мысли, что даже на обычный утренний туман теперь буду смотреть иначе.
Где-то в этот самый момент метеоролог станции Уфа-Дёма Татьяна Александровна выходит на улицу, чтобы записать: «Видимость увеличилась до 5 километров», метеорологи Уфа-Аэропорт, наконец, «отменят» дымку, и диспетчеры дадут добро на взлет, а аэролог Валентина Чепурова запускает новый шар с метеозондом, который улетит в небо, чтобы сделать нашу жизнь чуточку предсказуемой.
