Владелица фитнес-центра заплатит 2 миллиона рублей за падение ребенка с гамака для йоги

В Томске суд взыскал с владелицы фитнес-центра компенсацию морального вреда и расходы на лечение в размере 2 миллионов рублей в пользу 11-летней девочки, пострадавшей на тренировке по аэройоге. Об этом сообщает РИА Томск со ссылкой на областную прокуратуру.
Инцидент произошел в марте 2025 года. Во время занятия в фитнес-центре страховочный трос оборвался, и ребенок упал с гамака, получив закрытый перелом руки. Пострадавшей пришлось перенести множество медицинских процедур, впереди у нее длительная реабилитация после хирургического вмешательства.
Прокуратура обратилась в суд с иском, указав, что травма стала возможной из-за того, что владелица зала не обеспечила безопасность при выполнении упражнений.
Томский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Деньги взыскали в пользу пострадавшей девочки.
