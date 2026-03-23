Владелица фитнес-центра заплатит 2 миллиона рублей за падение ребенка с гамака для йоги

В Томске суд взыскал с владелицы фитнес-центра компенсацию морального вреда и расходы на лечение в размере 2 миллионов рублей в пользу 11-летней девочки, пострадавшей на тренировке по аэройоге. Об этом сообщает РИА Томск со ссылкой на областную прокуратуру.