Владимир Торсуев, известный по роли Электроника, женился в шестой раз

Актер Владимир Торсуев, известный по роли Электроника в советском фильме «Приключения Электроника», несколько месяцев назад женился в шестой раз в возрасте 59 лет. Причем избранницей артиста стала его бывшая супруга Лилия. Подробнее об их отношениях Торсуев рассказал в интервью Kp.ru.
Некоторое время назад пара развелась из-за различиях во взглядах на политику, однако чувства друг к другу на фоне разногласий не исчезли, и они решили снова заключить брак.
Торсуев рассказал, что его супруга — врач, и их знакомство произошло в соответствующей атмосфере, когда женщина ухаживала на дому за знакомой артиста.
— Мы снова поженились, и все у нас замечательно. Лилия еще и вокалистка по одному из своих образований, поэтому сейчас мы записываем с ней песни дуэтом, — приводят слова актера в материале.
Еще одна необычная страница в жизни Владимира Торсуева и его брата-близнеца Юрия — работа в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Они рассказали, что бывают в зоне СВО, где они выполняют определенные задания. Артисты назвали себя «генералами казачьего подразделения».