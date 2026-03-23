Светлогорск возглавил топ-10 городов, где дешевеют отели — аналитики

Светлогорск возглавил топ-10 городов России, где дешевеют отели. Об этом сообщает сервис «Твил» со ссылкой на данные бронирований в марте. Смотрели на мета размещения, где средняя цена ночи проживания снизилась сильнее всего.
На первом месте Светлогорск (3103 ₽), где номера подешевели на 21% по сравнению с мартом прошлого года. На втором месте Владимир, а на третьем — Ессентуки (снижение цен на 19% и 17%).
В списке также Джубга, Новороссийск, Кисловодск, Феодосия, Горячий Ключ, Минеральные Воды, Сочи.