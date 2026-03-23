Закрывается горнолыжный комплекс «Логойск»

«И это больше, чем просто конец сезона», — сказано в сообщении.
Представители комплекса поблагодарили всех, кто приезжал кататься на лыжах или воспользовался другими активностями.
«Мы не знаем, что будет дальше, но очень хочется верить, что это не конец и мы снова встретимся в любимом всеми комплексе Логойск», — отмечено в сообщении.
Комплекс проработал около 22 лет. Торжественное открытие состоялось 24 января 2004 года. На его территории, помимо катания на горных лыжах, организовывались различные фестивали и праздники. В 2009 году там состоялся международный слет воздухоплавателей.