В Липецкой области состоится региональный этап ярмарки трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 17 апреля в Липецкой области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации области.
Мероприятие будет организовано на 19 площадках по всему региону. Планируется, что участниками ярмарки станут свыше 150 работодателей. Они представят более 10 тыс. вакансий. Для школьников и студентов в центре молодежной карьеры будет организована отдельная зона с ярмаркой учебных мест, фестивалем профессий с мастер-классами, профориентационными тестированиями, экспресс-тренингами, а также нейропрофтестированием.
Взрослые соискатели смогут пройти собеседования с работодателями на месте и устроиться на работу сразу после встречи. Дополнительно можно будет получить консультации по трудоустройству, информацию о социальных программах предприятий и записаться на бесплатное профессиональное обучение по востребованным специальностям.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.