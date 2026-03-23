Дончанину, сражавшемуся в окружении полтора месяца, присвоили звание Героя России

Уроженец Ростовской области полтора месяца в одиночку удерживал позиции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области состоялась торжественная церемония вручения «Золотой Звезды» Героя Российской Федерации младшему сержанту 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Денису Свиридову. Награду военнослужащему вручили в Ростове.

Денис Свиридов, уроженец Боковского района, проявил беспримерное мужество осенью 2025 года в ходе боев за освобождение населенного пункта Владимировка в ДНР. Попав в окружение, военнослужащий не оставил позиций: он организовал круговую оборону и в одиночку удерживал огневую точку на протяжении полутора месяцев.

Сам герой позже рассказал, что тактически переиграл противника, применив военную хитрость с радиостанциями. Благодаря грамотным действиям и корректировке со стороны командира ему удалось дезориентировать неприятеля. За время обороны Денис Свиридов ликвидировал 25 боевиков, нарушил пути снабжения вражеских опорных пунктов и успешно отразил 27 атак.

Указ о присвоении гвардии младшему сержанту Денису Валентиновичу Свиридову звания Героя Российской Федерации был подписан президентом страны 14 февраля.

