В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО 62-летним «Батей»

В Новоаннинском районе Волгоградской области простятся с 62-летним контрактником Рубеном Суреновичем Арзуманяном.

Он подписал контракт с Министерством обороны 12 февраля 2025 года и служил старшим стрелком во втором мотострелковом отделении. Воевал под позывным «Батя».

Рубен Суренович героически погиб 10 мая 2025 года при выполнении боевого задания на территории Украины.

У бойца остались жена и двое сыновей.

Прощание с героем пройдет 25 марта в хуторе Черкесовский. Последний приют боец обретет на новом кладбище в Новоаннинском.

Фото Новоаннинский сегодня t.me, коллаж V102.ru.