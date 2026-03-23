Россиянам объяснили, как отсрочка выхода на пенсию повышает выплаты

Россияне могут увеличить страховую пенсию, если обратятся за её назначением не сразу после выхода на пенсию, а позже. За каждый год отсрочки государство применяет повышающие коэффициенты как к пенсионным баллам, так и к фиксированной выплате.

«При обычном назначении пенсии отсрочка на 12 полных месяцев даёт коэффициенты 1,07 к сумме ИПК и 1,056 к фиксированной выплате, а на 24 полных месяца — 1,15 и 1,12 соответственно», — пояснила председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в интервью RT.

Прибавка растёт сразу по двум компонентам расчёта, поэтому итоговая пенсия увеличивается заметнее. Важно помнить два условия: отсрочка должна составлять минимум 12 полных месяцев, а максимальный срок применения коэффициентов — десять лет. Епифанова подчеркнула, что речь идёт не о бонусе, а о законном повышении размера будущей пенсии.

С 1 апреля пенсии повысят не всем. Работающим пенсионерам и военным выплаты не проиндексируют. Военнослужащие и силовики получат повышение в октябре — на 4%. А работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию 1 августа с учётом взносов работодателя за прошлый год.

