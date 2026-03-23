Соцфонд в Калининградской области принимает жителей по субботам — с начала года услугой воспользовались почти 500 человек

Очередной прием пройдет 28 марта. В этот субботний день офисы будут работать с 8:00 до 15:00. Обратиться можно в любую из 21 клиентской службы региона независимо от места жительства. Адреса — на сайте отделения СФР. Предварительная запись доступна на портале госуслуг и по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01.