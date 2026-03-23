Соцфонд в Калининградской области принимает жителей по субботам — с начала года услугой воспользовались почти 500 человек

С января 2026 года в дополнительные рабочие субботы в клиентские службы Отделения Социального фонда Калининградской области обратились 478 жителей.

Источник: Kaliningradnews

Дополнительные дни приема проводятся в последнюю субботу каждого месяца.

В январе и феврале калининградцы приходили чаще всего за назначением единого пособия, распоряжением средствами маткапитала, сменой способа доставки пенсии и выплатой пенсионных накоплений. Также обращались за изменением личных данных и перерасчетом пенсии.

Управляющий Отделением СФР по Калининградской области Светлана Запанкова пояснила, что дополнительные часы работы помогают сделать сервисы фонда доступнее. В офисах оборудованы зоны ожидания и цифровые уголки, где посетители могут самостоятельно или с помощью специалиста оформить нужные услуги.

Очередной прием пройдет 28 марта. В этот субботний день офисы будут работать с 8:00 до 15:00. Обратиться можно в любую из 21 клиентской службы региона независимо от места жительства. Адреса — на сайте отделения СФР. Предварительная запись доступна на портале госуслуг и по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01.

Флагманский офис на улице 9 Апреля, 32А работает шесть дней в неделю: по будням с 8:00 до 18:00, по субботам с 8:00 до 15:00.