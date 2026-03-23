В Приморье за неделю родились 266 малышей

В Приморском крае с 16 по 22 марта на свет появились 266 новорожденных — 132 мальчика и 134 девочки. В 111 семьях появились первенцы, 84 семьи встретили второго малыша, а 42 семьи стали родителями в третий раз.
Кроме того, 29 семей подтвердили свой статус многодетных. Среди всех новорожденных особенно выделился настоящий богатырь, родившийся во Владивостокском клиническом родильном доме № 3: его вес составил 5230 граммов, а рост — 57 сантиметров. Также на прошедшей неделе в регионе родилась одна двойня — оба мальчика.