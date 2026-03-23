В Рязани прошла интеллектуальная игра по кибербезопасности для школьников

Интеллектуальная игра по кибербезопасности состоялась в ходе второго этапа регионального проекта «Скажи кибербуллингу нет» в Рязани. Ее проведение отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области.
Игра стала итоговым мероприятием перед финалом проекта и продолжила серию образовательных встреч, посвященных вопросам безопасного общения в интернете. Школьники прошли пять раундов с разными типами заданий. Они отвечали на вопросы о кибербуллинге, разбирали реальные ситуации, обсуждали возможные способы реагирования и говорили о последствиях интернет-травли для человека и общества.
Такой формат помогает не только проверить знания, но и научиться поддерживать друг друга и правильно действовать в сложных ситуациях в цифровой среде. Ранее аналогичные мероприятия прошли для учащихся школ Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов Рязани.
