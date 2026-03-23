Атака БПЛА на Ленобласть 23 марта: Дрозденко рассказал о последствиях

Менее чем за сутки над Ленинградской областью сбили более 60 украинских беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал о последствиях массированного налета БПЛА на регион.
Беспилотная опасность в Ленобласти.
Беспилотная опасность в Ленинградской области была объявлена в воскресенье, 22 марта, около 16:00. Губернатор Александр Дрозденко предупредил, что из-за атаки дронов может быть снижена скорость мобильного интернета. К концу дня над регионом сбили 10 беспилотников, к 5:00 — уже 35.
Утром 23 марта Дрозденко сообщил, что над Ленобластью сбили более 60 украинских БПЛА.
«Свыше 60 БПЛА уничтожено в Ленобласти менее, чем за сутки», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Последствия налета БПЛА на Ленобласть.
В Ленобласти отразили массированную атаку беспилотников ВСУ. Вечером в воскресенье стало известно, что в районе деревни Изора Гатчинского округа ударной волной было повреждено остекление в трех квартирах. Один из вражеских беспилотников упал в поле, из-за чего загорелась сухая трава.
«Воронка от падения обнаружена, поле потушено», — написал Александр Дрозденко.
Позднее стало известно о возгорании в порту Приморска, где обломки БПЛА повредили емкость с топливом. Персонал порта эвакуировали. Пожарные приступили к тушению огня.
Утром в понедельник глава региона сообщил о повреждении опоры ЛЭП возле поселка Ермилово Выборгского района. В месте падения БПЛА на поле загорелась сухая трава.
Приостановка работы аэропорта Пулково.
Вечером 22 марта из-за атаки БПЛА на Ленинградскую область временные ограничения были введены в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково. Ограничительные меры в аэрогавани действовали примерно с 20:00.
В связи с ситуацией были отменены 48 рейсов. Около 50 самолетов были задержаны.
Утром 23 марта в Росавиации сообщили, что аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов.
«Аэропорт Пулково возобновляет прием и отправку воздушных судов по согласованию с соответствующими органами», — заявили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
ПВО отразила массированный налет БПЛА на регионы России.
По сообщению Минобороны РФ, за ночь над 12 регионами России и акваторией Азовского моря сбили 249 украинских БПЛА. Дроны были уничтожены над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Курской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Псковской, Смоленской, Новгородской, Тверской и Тульской областями.