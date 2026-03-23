Выяснилось, откуда 60 дронов ВСУ летели на Петербург и Ленобласть 23 марта

ВСУ могли атаковать беспилотниками Ленинградскую область, запустив их с территории северных регионов Украины, к которым в том числе относятся Сумская и Черниговская области. Об этом aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Над Ленинградской областью в ночь на 23 марта сбили свыше 60 вражеских БПЛА, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Из-за атаки дронов в порту Приморска получила повреждения емкость с топливом и началось возгорание, персонал эвакуировали. Кроме того, один из дронов повредил опору ЛЭП в поселке Ермилово, в месте падения ведется тушение сухой травы.
В Санкт-Петербурге была объявлена угроза атаки БПЛА. Аэропорт Пулково работал в режиме ограничений.
«Что касается налетов на Ленобласть и другие регионы. Нужно понимать что мы можем определить регион, откуда стартовали беспилотники. Это приграничные северные регионы Украины», — сказал Кондратьев.
Вооруженные силы РФ регулярно ведут охоту за точками старта, подчеркнул эксперт.
«Если ракетой уничтожить точку старта со всеми машинами подвоза, техникой, оборудованием и персоналом, который запускает дроны, то как минимум пропадет целый элемент из цепочки по запуску дронов и БПЛА реально станет меньше. Поэтому ВС РФ ведут охоту за подразделениями, которые занимаются стартом беспилотников. И поэтому противнику приходится постоянно точки старта менять», — добавил Кондратьев.