Потепление до +15° ждёт воронежцев на рабочей неделе

Синоптики рассказали о погоде в Воронежской области на рабочей неделе с 23 по 27 марта.
Днём понедельника, 23 марта, воздух прогреется до +6°… +8°. Осадков не предвидится.
В ночь на вторник, 24 марта, столбики термометров покажут от 0° до +2°. Днём ожидается около +7°… +9°. По-прежнему без дождя и снега.
Сухо будет и в среду, 25 марта. В тёмное время суток синоптики прогнозируют около 0°, в светлое — до +10°.
Ночью четверга, 26 марта, столбики термометров опустятся до 0°. Днём потеплеет до +15°. Без осадков.
В ночь на пятницу, 27 марта, пройдёт дождь. В это время будет около +6°. В светлое время суток температура воздуха составит +10°.