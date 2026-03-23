Как один город Казахстана стал магнитом для шахматистов мира

И это не громкое преувеличение — в городе одновременно стартовали сразу два международных турнира, каждый из которых по-своему важен для будущего казахстанских шахмат, передает DKNews.kz.
Один — про первые шаги и мечты. Второй — про элиту, рейтинги и большие деньги. Вместе они создают редкую картину: здесь и сейчас можно увидеть весь путь шахматиста — от ребёнка, впервые севшего за доску, до игрока, который уже борется за гроссмейстерские нормы.
Детский турнир, который уже стал системой.
Первый этап Детского кубка Казахстана «Мемориал Д. А. Кунаева — 2026» в Шымкенте превзошёл ожидания ещё до старта: вместо заявленных 350 участников зарегистрировались 409 детей.
География — вся Центральная Азия: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Россия.
Формат строгий и взрослый:
9 туров по швейцарской системе контроль времени: 60 минут + 30 секунд за ход две категории:
до 14 лет до 10 лет.
Но главное здесь не цифры. Этот турнир — фильтр талантов. Именно отсюда начинается путь в сборную.
И результаты уже есть: в 2025 году Казахстан взял золото мира во всех детских категориях — от U8 до U16. Это не случайность, а результат системной работы. И теперь в Шымкенте запускается новый цикл поиска будущих чемпионов.
Интересная деталь — командный зачёт:
в расчёт идут четыре лучших игрока от региона, и обязательно — мальчик и девочка из каждой категории. Это стимулирует развитие не только массовости, но и баланса.
KazChess Masters: шахматы на уровне 2600+
Параллельно — совсем другой мир.
KazChess Masters Nauryz 2026 — круговой турнир из серии FIDE Circuit.
Здесь всё серьёзно:
10 игроков 9 туров классический контроль: 90+30 + 30 секунд за ход призовой фонд: 25 млн тенге победитель получает 7 млн.
Состав — как учебник по современным шахматам:
Иностранные гроссмейстеры.
Алексей Сарана (2683) Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (2656) Беньямин Гледура (2653) Пранав Венкатеш (2641) Шамсиддин Вохидов (2639).
Казахстан: новое поколение.
Даниял Сапенов Сауат Нургалиев Ергали Сулеймен Данис Куандыкулы Меруерт Камалиденова.
Средний возраст казахстанской пятёрки — до 20 лет. И это не просто «перспективные ребята» — это уже чемпионы мира и Азии в юниорских категориях.
Почему это важно: ставка на мужскую сборную.
Казахстан уже доказал, что умеет выигрывать:
детские чемпионаты мира женские турниры.
Теперь следующая цель — мужская сборная в топ-10 мира.
И такие турниры — ключевой инструмент.
Почему?
Потому что:
здесь можно выполнить норму гроссмейстера здесь играют против рейтингов 2600+ здесь появляется опыт, который невозможно получить в онлайн-шахматах.
Как отметил Дармен Садвакасов, главный смысл — дать молодым игрокам возможность играть на самом высоком уровне прямо дома.
Истории, которые уже вдохновляют.
Особое внимание — к Меруерт Камалиденова.
В 2025 году она:
сенсационно обыграла Александра Горячкина получила поздравление от Касым-Жомарта Токаева.
А ещё раньше — выиграла турнир, обойдя почти всю мужскую сборную Казахстана.
Такие истории — не исключение, а новый стандарт.
Шымкент как символ.
То, что два турнира проходят одновременно — не случайность.
Это чёткий сигнал:
путь от детского турнира до элиты может быть коротким — если страна системно вкладывается в шахматы.
Шымкент в эти дни — не просто площадка.
Это точка пересечения поколений:
дети смотрят на гроссмейстеров гроссмейстеры видят будущих соперников.
И, возможно, через несколько лет кто-то из этих 10-летних участников вернётся сюда уже в статусе игрока с рейтингом 2600+.
Итог.
Шахматы в Казахстане перестали быть нишевым видом спорта.
Сегодня это:
массовость система инвестиции результат.
И Шымкент — город, который в марте 2026 года сделал сильный ход.
Ход, после которого его уже невозможно не заметить на мировой шахматной карте.