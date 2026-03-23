Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как один город Казахстана стал магнитом для шахматистов мира

В марте, в дни празднования Наурыз, Шымкент неожиданно оказался в центре мировой шахматной карты.

Источник: DKNews.kz

И это не громкое преувеличение — в городе одновременно стартовали сразу два международных турнира, каждый из которых по-своему важен для будущего казахстанских шахмат, передает DKNews.kz.

Один — про первые шаги и мечты. Второй — про элиту, рейтинги и большие деньги. Вместе они создают редкую картину: здесь и сейчас можно увидеть весь путь шахматиста — от ребёнка, впервые севшего за доску, до игрока, который уже борется за гроссмейстерские нормы.

Детский турнир, который уже стал системой.

Первый этап Детского кубка Казахстана «Мемориал Д. А. Кунаева — 2026» в Шымкенте превзошёл ожидания ещё до старта: вместо заявленных 350 участников зарегистрировались 409 детей.

География — вся Центральная Азия: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Россия.

Формат строгий и взрослый:

9 туров по швейцарской системе контроль времени: 60 минут + 30 секунд за ход две категории:

до 14 лет до 10 лет.

Но главное здесь не цифры. Этот турнир — фильтр талантов. Именно отсюда начинается путь в сборную.

И результаты уже есть: в 2025 году Казахстан взял золото мира во всех детских категориях — от U8 до U16. Это не случайность, а результат системной работы. И теперь в Шымкенте запускается новый цикл поиска будущих чемпионов.

Интересная деталь — командный зачёт:

в расчёт идут четыре лучших игрока от региона, и обязательно — мальчик и девочка из каждой категории. Это стимулирует развитие не только массовости, но и баланса.

KazChess Masters: шахматы на уровне 2600+

Параллельно — совсем другой мир.

KazChess Masters Nauryz 2026 — круговой турнир из серии FIDE Circuit.

Здесь всё серьёзно:

10 игроков 9 туров классический контроль: 90+30 + 30 секунд за ход призовой фонд: 25 млн тенге победитель получает 7 млн.

Состав — как учебник по современным шахматам:

Иностранные гроссмейстеры.

Алексей Сарана (2683) Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (2656) Беньямин Гледура (2653) Пранав Венкатеш (2641) Шамсиддин Вохидов (2639).

Казахстан: новое поколение.

Даниял Сапенов Сауат Нургалиев Ергали Сулеймен Данис Куандыкулы Меруерт Камалиденова.

Средний возраст казахстанской пятёрки — до 20 лет. И это не просто «перспективные ребята» — это уже чемпионы мира и Азии в юниорских категориях.

Почему это важно: ставка на мужскую сборную.

Казахстан уже доказал, что умеет выигрывать:

детские чемпионаты мира женские турниры.

Теперь следующая цель — мужская сборная в топ-10 мира.

И такие турниры — ключевой инструмент.

Почему?

Потому что:

здесь можно выполнить норму гроссмейстера здесь играют против рейтингов 2600+ здесь появляется опыт, который невозможно получить в онлайн-шахматах.

Как отметил Дармен Садвакасов, главный смысл — дать молодым игрокам возможность играть на самом высоком уровне прямо дома.

Истории, которые уже вдохновляют.

Особое внимание — к Меруерт Камалиденова.

В 2025 году она:

сенсационно обыграла Александра Горячкина получила поздравление от Касым-Жомарта Токаева.

А ещё раньше — выиграла турнир, обойдя почти всю мужскую сборную Казахстана.

Такие истории — не исключение, а новый стандарт.

Шымкент как символ.

То, что два турнира проходят одновременно — не случайность.

Это чёткий сигнал:

путь от детского турнира до элиты может быть коротким — если страна системно вкладывается в шахматы.

Шымкент в эти дни — не просто площадка.

Это точка пересечения поколений:

дети смотрят на гроссмейстеров гроссмейстеры видят будущих соперников.

И, возможно, через несколько лет кто-то из этих 10-летних участников вернётся сюда уже в статусе игрока с рейтингом 2600+.

Итог.

Шахматы в Казахстане перестали быть нишевым видом спорта.

Сегодня это:

массовость система инвестиции результат.

И Шымкент — город, который в марте 2026 года сделал сильный ход.

Ход, после которого его уже невозможно не заметить на мировой шахматной карте.