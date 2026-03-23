Обновленный ДК в микрорайоне им. Горького сдадут ко Дню города Хабаровска

Депутат Государственной Думы РФ Максим Иванов совместно с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком и представителями ветеранских организаций микрорайона Горького проинспектировал ход капитального ремонта местного Дома культуры. Масштабные работы на объекте вышли на финишную прямую — открытие учреждения запланировано к празднованию Дня города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Полная реконструкция здания, построенного в 1940 году, началась в 2025 году. За 85 лет эксплуатации Дом культуры впервые ремонтируется так масштабно. Парламентарий лично держит на контроле реализацию этого важного для жителей микрорайона проекта.
«Все началось с запроса граждан. В свое время к нам обратились совет ветеранов и местные жители: здание ДК не ремонтировалось десятки лет и находилось в аварийном состоянии. Мы приняли этот запрос. Необходимые средства были направлены в том числе через реализацию Народной программы Единой России. Это стало возможным благодаря командной работе всех уровней власти, а также при личном участии губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина. Сейчас для полного дооснащения требуется ещё 31 миллион рублей. Эту задачу обязательно решим. Вместе с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком держим объект на контроле», — сказал Максим Иванов.
В свою очередь, глава города Сергей Кравчук подчеркнул, что перед строителями и реставраторами была поставлена принципиальная задача: не просто провести ремонт, а максимально сохранить исторический облик и внутреннее убранство ДК.
«Этот Дом культуры — единственный в микрорайоне Горького и является знаковым местом не только для местных жителей, но и для творческих коллективов со всего города и Хабаровского района. Ход работ находится под постоянным общественным контролем. В частности, ветераны микрорайона обратились к нам с просьбой максимально бережно отнестись к историческому наследию здания. По просьбе жителей мы сохранили уникальный облик залов. Лепнина по всему периметру была дополнительно укреплена спецсредствами и обновлена. В большом зале скоро будет смонтирована хрустальная люстра диаметром полтора метра», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
На данный момент строительная готовность объекта высокая. На втором этаже уже установлены новые дверные блоки и уложена плитка. В залах смонтирована современная система вентиляции, завершается отделка стен и потолков. После укладки напольного покрытия начнется этап оснащения учреждения современным оборудованием.
«Вопросы по закупке необходимого оборудования сейчас в приоритете, и мы их обязательно решим. Мы работаем единой командой вместе с депутатом Госдумы Максимом Ивановым, который оказывает нам всестороннюю поддержку. Уверен, что совместными усилиями мы откроем этот важный социальный объект точно в срок», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.