Свердловский район Красноярска отметил 49-летие со дня основания

В Красноярске Свердловский район отметил 49-летие со дня основания. 23 марта 1977 года территория, ранее входившая в состав Кировского района, получила статус самостоятельного административного образования.
Как отмечают в районной администрации, сегодня это динамично развивающаяся часть города, где сосредоточено более 40 крупных промышленных и социальных объектов.
«За прошедшие десятилетия Свердловский район стал для тысяч красноярцев родным домом. Здесь выросли целые поколения жителей, сформировались и продолжают появляться новые семейные традиции», — подчеркнули в мэрии.
Несмотря на почтенный возраст, территория остается одной из ключевых в структуре краевого центра, продолжая активно развиваться и благоустраиваться.
