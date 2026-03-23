Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловский район Красноярска отметил 49-летие со дня основания

Территория остается одной из ключевых в структуре краевого центра.

В Красноярске Свердловский район отметил 49-летие со дня основания. 23 марта 1977 года территория, ранее входившая в состав Кировского района, получила статус самостоятельного административного образования.

Как отмечают в районной администрации, сегодня это динамично развивающаяся часть города, где сосредоточено более 40 крупных промышленных и социальных объектов.

«За прошедшие десятилетия Свердловский район стал для тысяч красноярцев родным домом. Здесь выросли целые поколения жителей, сформировались и продолжают появляться новые семейные традиции», — подчеркнули в мэрии.

Несмотря на почтенный возраст, территория остается одной из ключевых в структуре краевого центра, продолжая активно развиваться и благоустраиваться.

Ранее мы сообщали, что памятнику археологии «Афонтова гора» в Красноярске уточнили границы.