На 471 дороге нанесут новую дорожную разметку в Нижнем Новгороде

В январе 2026 года город заключил четыре контракта на выполнение работ по нанесению разметки на дорогах Нижнего Новгорода, включая Кстовский район. Работы пройдут при наступлении соответствующей погоды: температуры воздуха не ниже +15 градусов, относительной влажности воздуха не более 75%), а также в рамках месячника по благоустройству, когда ямы устранят, а сами дороги очистят от пыли и грязи.