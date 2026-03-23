На 471 дороге нанесут новую дорожную разметку в Нижнем Новгороде

Дорожную разметку нанесут на 471 участке улично-дорожной сети в Нижнем Новгороде этой весной. В частности, это разделение полос, двойная сплошная линия, островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
В январе 2026 года город заключил четыре контракта на выполнение работ по нанесению разметки на дорогах Нижнего Новгорода, включая Кстовский район. Работы пройдут при наступлении соответствующей погоды: температуры воздуха не ниже +15 градусов, относительной влажности воздуха не более 75%), а также в рамках месячника по благоустройству, когда ямы устранят, а сами дороги очистят от пыли и грязи.
Также разметку сделают на дорогах, которые планируют отремонтировать в этом году.
Основная часть дорожной разметки на 95% будет выполнена из термопластичных материалов и на 5% — из лакокрасочных материалов.
