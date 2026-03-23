В Омске открылись три отремонтированных участковых пункта полиции

Два участка обновили в Советском округе, а один — в Кировском.

Источник: Om1 Омск

Сразу три участковых пункта полиции после капитального ремонта открылись в Кировском и Советском округах. В торжественном открытии приняли участие мэр Омска Сергей Шелест и заместитель начальника полиции УМВД России по Омской области полковник полиции Юрий Виноградов.

Так, на улице 2-й Солнечной заработал обновлённый пункт полиции. Отмечается, что на территории обслуживания в многоэтажных и частных домах проживают более 19 000 человек.

В то же время на улице Марка Никифорова открылись сразу два отремонтированных пункта полиции. Здесь помещения оборудованы новой оргтехникой, мебелью и информационными стендами. На закреплённой территории находится почти 550 жилых домов, в которых проживает порядка 50 000 человек.