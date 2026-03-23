Приставы арестовали две квартиры должника, чтобы взыскать 96 тысяч рублей за потоп

В Калининграде судебные приставы взыскали компенсацию за залив квартиры. Владелица пострадавшего жилья обратилась в суд после того, как сосед сверху затопил ее санузел и коридор — из-за неисправной системы горячего водоснабжения на потолке и стенах образовались мокрые желтые пятна.
Суд постановил взыскать с виновника 80 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, а также 12 тысяч за техзаключение и 4 тысячи госпошлины. Исполнительный лист на сумму 96 тысяч рублей поступил в отделение судебных приставов Ленинградского района.
Приставы возбудили производство и сразу применили ограничительные меры: арестовали счета должника и запретили регистрационные действия в отношении двух его квартир в Калининграде площадью 32 и 59 квадратных метров.
Этого оказалось достаточно — задолженность поступила на депозитный счет отделения. Теперь деньги перечислят пострадавшей, а ограничения со счетов и имущества сняты.