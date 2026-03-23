В Курском музее археологии откроется выставка окаменелостей

Самые древние экспонаты выставки относятся к палеозойской эре — им более 250 миллионов лет. Это брахиоподы и фрагменты рифовых построек, свидетельствующие о том, что первые моря на территории региона существовали задолго до эпохи динозавров. В день открытия экспозиции состоится авторская экскурсия, которую проведут участники объединения. Они расскажут, как отличить позвонок ихтиозавра от обычного камня, где искать окаменелости и какие открытия еще ждут исследователей.