В Курском музее археологии откроется выставка окаменелостей

Выставка «Доисторические хищники Курского моря. Плезиозавры, акулы и ихтиозавры» начнет работать 30 марта в Курском музее археологии. Ее можно будет посетить по Пушкинской карте, которая работает по национальному проекту «Семья», сообщили в учреждении культуры.
В основе выставки — подлинные окаменелости, собранные участниками Курского палеонтологического сообщества в экспедициях по местным карьерам и обнажениям. Впервые в одном пространстве представлены находки из трех геологических эр — палеозойской, мезозойской и ранней кайнозойской. Центральное место занимают остатки главных морских хищников мелового периода — плезиозавров и ихтиозавров. Кроме того, посетители увидят зубы и позвонки древних акул и скатов, костистых рыб, панцири ракообразных и других беспозвоночных. Отдельный раздел посвящен окаменевшим растениям всех трех эпох.
Самые древние экспонаты выставки относятся к палеозойской эре — им более 250 миллионов лет. Это брахиоподы и фрагменты рифовых построек, свидетельствующие о том, что первые моря на территории региона существовали задолго до эпохи динозавров. В день открытия экспозиции состоится авторская экскурсия, которую проведут участники объединения. Они расскажут, как отличить позвонок ихтиозавра от обычного камня, где искать окаменелости и какие открытия еще ждут исследователей.
«За восемь лет работы курские палеонтологи-любители собрали уникальную коллекцию, которая позволяет по-новому взглянуть на далекое прошлое нашего края. Многие экспонаты демонстрируются впервые, и мы рады, что наш музей стал площадкой для этого удивительного проекта. Уверена, выставка будет интересна и детям, и взрослым», — отметила куратор выставки, научный сотрудник музея Светлана Ермакова.
