«Не знаю, каким чудом я выжил». Мотогонщик из Беларуси сорвался с отвесной скалы во время тренировки в Геленджике

Белорусский мотогонщик сорвался со скалы во время тренировки в Геленджике.

Источник: Комсомольская правда

Член национальной сборной Беларуси, мотогонщик Артем Кунцевич сорвался со скалы во время тренировки в Геленджике. Подробности передает ТАСС.

— Я должен был вот здесь погибнуть. С самого верха я сюда соскользнул, мотоцикл летел за мной, — прокомментировал падение со скалы мотогонщик.

Кунцевич заявил, что скорость падения была неимоверная и признается, что не знает, каким чудом он смог выжить:

— Я не могу передать этот угол, который здесь есть. В общем, не вертикальная стенка, но очень, очень высокая.

Команда мотогонщиков вместе с Кунцевичем приехала в Геленджик, чтобы провести тренировки. На одной из них спортсмен не рассчитал свои силы и упал с отвесной скалы. Мотогонщик сообщил, что у него сломана рука. И добавил, что раны на теле и руках были зашиты.

Кунцевич обращает внимание, что уже проводит тренировки в Беларуси. Он намерен восстановить свой мотоцикл, который оказался серьезно поврежден из-за падения.

Тем временем белоруска Соболенко вышла в четвертый круг турнира в Майами, обыграв Макнелли.

Ранее мы писали, что Овечкин забил 1000 гол в НХЛ, но «Вашингтон» белоруса Протаса уступил «Колорадо».

А еще МАРТ проверит рост цен билетов почти в четыре раза на матчи ХК «Динамо-Минск».

