«Не знаю, каким чудом я выжил». Мотогонщик из Беларуси сорвался с отвесной скалы во время тренировки в Геленджике

Член национальной сборной Беларуси, мотогонщик Артем Кунцевич сорвался со скалы во время тренировки в Геленджике. Подробности передает ТАСС.
— Я должен был вот здесь погибнуть. С самого верха я сюда соскользнул, мотоцикл летел за мной, — прокомментировал падение со скалы мотогонщик.
Кунцевич заявил, что скорость падения была неимоверная и признается, что не знает, каким чудом он смог выжить:
— Я не могу передать этот угол, который здесь есть. В общем, не вертикальная стенка, но очень, очень высокая.
Команда мотогонщиков вместе с Кунцевичем приехала в Геленджик, чтобы провести тренировки. На одной из них спортсмен не рассчитал свои силы и упал с отвесной скалы. Мотогонщик сообщил, что у него сломана рука. И добавил, что раны на теле и руках были зашиты.
Кунцевич обращает внимание, что уже проводит тренировки в Беларуси. Он намерен восстановить свой мотоцикл, который оказался серьезно поврежден из-за падения.
