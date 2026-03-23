В Иркутске продают малышей реснитчатого бананоеда

В Иркутске можно купить малышей реснитчатого бананоеда. Это морфные гекконы от заводчика, цены разные — от 12800 до 25000 рублей. На сайте бесплатных объявлений указано, что вместе с питомцами продают террариумы и корма.
— Реснитчатый бананоед, или новокаледонский геккон, — очень милое создание. У него мягкая кожа и цепкие лапки с присосками на пальцах, так что он легко лазает по стенкам террариума в поисках еды. Хотя бананоеды ведут ночной образ жизни, они становятся активными уже с наступлением вечера, даже когда включен свет, — пишет продавец.
В отличие от популярных эублефаров, бананоеды всеядны. Они едят не только кормовых насекомых, но и фрукты, фруктовые пюре, а также специальный готовый корм.
