Не всех нижегородок с позицией чайлд-фри направят к психологу

Не всех нижегородок с позицией чайл-фри будут отправлять к психологу. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».
Широкий резонанс вызвала новость о том, что россиянок с позицией чайл-фри будут отправлять к психологу. Основные вопросы, поднятые общественностью, касались дискриминации по половому признаку (почему только женщины, а не мужчины) и, что более важно, ущемления права на свободу выбора.
В ответ на общественный запрос, Общественная палата РФ прокомментировала ситуацию. Там подчеркнули, что направление на консультацию к психологу не должно быть универсальным. Необходимо четко разграничивать случаи, и назначать консультации следует только тем женщинам, которые потенциально способны к деторождению.
В случаях, когда женщина по медицинским показаниям не может иметь детей, указание «0» детей не должно быть поводом для направления к психологу с целью «формирования установок». Такой подход представляется бессмысленным и даже жестоким.
Предлагается альтернативный подход: вместо автоматического направления к психологу, необходимо сначала установить причину отсутствия детей. Если это осознанный выбор женщины, то ей следует предложить поддержку. Если же причина кроется в медицинских ограничениях, то необходимо проявить уважение к ее состоянию и, при необходимости, оказать соответствующую медицинскую помощь.
