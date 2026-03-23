Иркутский бобслеист и ангарская боксерша выбыли из шоу «Титаны. Битва сезонов»

IrkutskMedia, 23 марта. В девятом выпуске проекта «Титаны. Битва сезонов» (16+) атлетов ждала эстафета. Состязание стало последним для олимпийского чемпиона по бобслею Алексея Негодайло и чемпионки России по боксу Марии Пытиной.
Перед началом Александр Панжинский, Владимир Чайка и Никита Крюков, показавшие лучшие результаты в восьмом выпуске, разделили остальных участников на десять команд по пять человек. Эстафета состояла из пяти этапов: силовой балансир, силовое восхождение, силовые городки, забегание на стену на высоте 4,2 м и бешеный воркаут с подъемом на пятиметровый шест. За ошибки начислялись штрафные 15 минут, команда с худшим результатом покидала проект.
Команда, в состав которой вошел Алексей Негодайло, показала худшее время и выбыла. Вместе с иркутянином шоу покинули самбист Никита Клецков, пауэрлифтер Светлана Веселова, пловец Никита Королев и гимнаст Артур Далалоян.
«Когда нас разделили, мысли не было, что мы можем уйти домой. Считали, что у нас сбалансированная команда. К сожалению, так мы заканчиваем. Классный сезон. Здесь гораздо выше авторитет победы. “Титанические” реалии таковы, что иногда приходится уходить раньше, чем хочется», — отметил Негодайло.
После основного испытания команды, занявшие 9-е и 8-е места, отправились на «допы». Среди них оказалась Мария Пытина. Атлетам нужно было удерживать трехкилограммовый мяч на тыльной стороне ладони: мужчинам — три минуты, женщинам — одну. Если участник ронял мяч раньше времени, он выбывал.
Ангарчанка не смогла удержать снаряд и покинула состязание уже на десятой секунде. Ее коллега по команде Александр Панжинский предположил, что спортсменка не справилась с нервами.
«Честно, даже не поверила, что это произошло. Как будто страшный сон. На таком простом испытании вылетаю — до сих пор не верится. Покидаю проект с ощущением, что нет чувства законченности. Хочется продолжать, потому что есть большой ресурс. Но мое время пришло», — сказала на прощание Мария Пытина.