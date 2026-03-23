Стартовал прием заявок на чемпионат по финансовой грамотности «Красноярские львы»

В Красноярском крае стартовал прием заявок на чемпионат по финансовой грамотности. К участию приглашаются школьники 8−10-х классов. Заявки принимаются до 31 марта включительно. Интеллектуальное состязание проводится для развития у школьников финансовой и читательской грамотности, критического и креативного мышления, а также навыков командной работы. Участникам предстоит решать задачи, смоделированные на основе реальных жизненных ситуаций, демонстрируя умение анализировать информацию и принимать обоснованные решения. Соревнования пройдут в два этапа. Отборочный тур состоится в дистанционном формате на платформе Регионального центра финансовой грамотности. Финальные испытания запланированы на 25 апреля в Красноярске и пройдут очно. Оценивать выступления участников будет жюри, в состав которого войдут представители межведомственной комиссии по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры населения — специалисты министерства финансов края, Банка России, налоговой службы и образовательных организаций.