В Челябинске дорожники круглосуточно латают ямы холодным асфальтом

В областном центре стартовал сезонный ямочный ремонт. Бригады подрядных организаций работают круглосуточно, используя технологию холодного асфальта, сообщил глава города Алексей Лошкин на аппаратном совещании.
Пока асфальтобетонные заводы не запустили производство горячей смеси, это единственная возможность оперативно устранять дефекты на проезжей части. Холодный асфальт позволяет заделать выбоины даже при минусовых температурах, но служит он как временное решение. После того как заводы выйдут на полную мощность, эти участки перекроют постоянным покрытием, подчеркнул мэр.
Как отметил глава города, уже сейчас можно наблюдать деформацию некоторых заплаток из-за интенсивной эксплуатации дорог и погодных условий. Тем не менее работа ведется непрерывно: дорожники выезжают на все заявки и в первую очередь устраняют ямы, которые создают опасность для движения.
Параллельно с 23 марта в Челябинске стартовали традиционные субботники, которые продлятся до конца апреля. Коммунальные службы, управляющие компании и собственники земельных участков приводят в порядок дворы, газоны и прилегающие территории после схода снега. К майским праздникам город должен быть полностью готов к летнему сезону. Также дважды в день измеряется уровень воды в Миассе.