В Башкирии определили даты весенних субботников

Весенние субботники в Башкирии пройдут с 27 марта по 10 мая. 18 апреля станет единым днем проведения общереспубликанского субботника. Даты на оперативном совещании правительства в ЦУРе озвучила министр ЖКХ Ирина Голованова.

Источник: Башинформ

Глава республики Радий Хабиров дал поручение главам муниципалитетов качественно провести уборку.

Надо сейчас уже людей выводить и вперед! Это наша с вами окружающая среда. Никто не пострадает, если выйдет и три-четыре часа поработает. Единственное, это не должно быть бестолково организовано. Чтобы люди вышли и знали свой участок работы, инструменты были, вывоз мусора сразу организован был. Главы муниципалитетов, это прямое поручение вам всем. Это вы должны на местах организовывать.

сказал Радий Хабиров

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе начался «месячник» по санитарной очистке, благоустройству и озеленению, который продлится до 1 июня. Помимо санитарных пятниц, запланированы три общегородских субботника — на 28 марта, 11 и 25 апреля.