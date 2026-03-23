В Башкирии определили даты весенних субботников

Глава республики Радий Хабиров дал поручение главам муниципалитетов качественно провести уборку.
Надо сейчас уже людей выводить и вперед! Это наша с вами окружающая среда. Никто не пострадает, если выйдет и три-четыре часа поработает. Единственное, это не должно быть бестолково организовано. Чтобы люди вышли и знали свой участок работы, инструменты были, вывоз мусора сразу организован был. Главы муниципалитетов, это прямое поручение вам всем. Это вы должны на местах организовывать.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе начался «месячник» по санитарной очистке, благоустройству и озеленению, который продлится до 1 июня. Помимо санитарных пятниц, запланированы три общегородских субботника — на 28 марта, 11 и 25 апреля.