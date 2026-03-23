Предпринимателя оштрафовали за продажу немаркированной обуви на маркетплейсе

В ходе контрольной закупки на площадке Ozon установлено, что в продаже находились детские пинетки-кеды стоимостью 444 рубля без обязательного двухмерного кода Data Matrix. Кроме того, продавец не был зарегистрирован в государственной системе маркировки «Честный знак».