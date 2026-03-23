Предпринимателя оштрафовали за продажу немаркированной обуви на маркетплейсе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности за продажу товара без обязательной маркировки на маркетплейсе.

Источник: НИА Красноярск

Проверку провели специалисты Роспотребнадзора.

В ходе контрольной закупки на площадке Ozon установлено, что в продаже находились детские пинетки-кеды стоимостью 444 рубля без обязательного двухмерного кода Data Matrix. Кроме того, продавец не был зарегистрирован в государственной системе маркировки «Честный знак».

По факту нарушений было возбуждено административное дело, материалы направлены в суд.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей с конфискацией продукции, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.