Ремонт моста через Тёшу в Навашинском округе выполнен более чем на 50%

Капитальный ремонт моста через реку Тёша на 309-м километре автодороги в Навашинском округе преодолел экватор. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. На объекте протяженностью 138 метров уже полностью завершен монтаж балок пролетного строения, сейчас рабочие занимаются армированием монолитных стен и установкой опалубки.
Обновление переправы ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Предыдущий подрядчик не справился с обязательствами, поэтому в ноябре 2025 года был заключен новый госконтракт стоимостью 203,6 млн рублей. Как отметил директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин, объект имеет ключевое значение для связи Навашина с другими округами, поэтому работы находятся на особом контроле.
Завершить все этапы капитального ремонта и обеспечить бесперебойное движение транспорта планируется до 31 октября 2026 года. Напомним, новый нацпроект, инициированный президентом Владимиром Путиным, объединил в себе задачи по развитию дорожного строительства, ЖКХ и безопасности дорожного движения, став логическим продолжением программы «Безопасные качественные дороги».
