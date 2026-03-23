Ремонт моста через Тёшу в Навашинском округе выполнен более чем на 50%

Обновление переправы ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Предыдущий подрядчик не справился с обязательствами, поэтому в ноябре 2025 года был заключен новый госконтракт стоимостью 203,6 млн рублей. Как отметил директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин, объект имеет ключевое значение для связи Навашина с другими округами, поэтому работы находятся на особом контроле.