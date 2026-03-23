Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове отремонтируют фасады гостиницы «Якорь»

К 9 мая в Ростове преобразят Речной вокзал.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь вместе с главой Ростова Александром Скрябиным провели выездное совещание на набережной Ростова-на-Дону. Маршрут пролегал от сквера на Буденновском спуске до Богатяновского спуска. Основной темой обсуждения стало благоустройство и обновление знаковых объектов, формирующих облик этой общественной зоны.

Как сказано в сообщении, в октябре 2026 года начнется ремонт фасадов гостиницы «Якорь», которая является объектом культурного наследия. В ходе работ планируется сохранить исторический облик здания, включая его цветовую гамму.

Еще одним объектом, который ждут изменения, стал Речной вокзал. Собственник объекта приведет фасад в порядок и установит архитектурную подсветку, что позволит подчеркнуть стиль советского модерна. Завершить работы планируется к 9 мая.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше