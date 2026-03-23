В Ростове отремонтируют фасады гостиницы «Якорь»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь вместе с главой Ростова Александром Скрябиным провели выездное совещание на набережной Ростова-на-Дону. Маршрут пролегал от сквера на Буденновском спуске до Богатяновского спуска. Основной темой обсуждения стало благоустройство и обновление знаковых объектов, формирующих облик этой общественной зоны.
Как сказано в сообщении, в октябре 2026 года начнется ремонт фасадов гостиницы «Якорь», которая является объектом культурного наследия. В ходе работ планируется сохранить исторический облик здания, включая его цветовую гамму.
Еще одним объектом, который ждут изменения, стал Речной вокзал. Собственник объекта приведет фасад в порядок и установит архитектурную подсветку, что позволит подчеркнуть стиль советского модерна. Завершить работы планируется к 9 мая.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!