В Волгограде простятся с известным журналистом Александром Любименко

Волгоградское медиасообщество понесло тяжелую утрату. Накануне, 22 марта 2026 года, стало известно о смерти известного журналиста Анатолия Любименко. Ему было 69 лет. Как рассказывают близкие, жизнь оборвала тяжелая и очень стремительная болезнь — еще недавно коллеги видели его полным сил и планов, — об этом пишет v102.ru.
Творческий путь Анатолия Любименко был ярким и насыщенным. Свою профессиональную закалку он получил еще в советские времена, работая в Средней Азии. Перебравшись в Волгоград, он быстро стал «своим» в местных редакциях. Многие помнят его как главного редактора информагентства «Высота 102», а также по работе в других крупных региональных СМИ. Больше всего Анатолий любил писать о спорте — и это не было случайностью. Он сам до последнего вел активный образ жизни, обожал волейбол и держал себя в прекрасной форме, которой могли позавидовать молодые коллеги. Когда пришло время оставить работу в редакциях, Анатолий Любименко не осел дома. Он превратил свою страсть к поездкам в новое дело: возил туристические группы в хорошо знакомую ему Среднюю Азию и открывал для волгоградцев другие страны мира.
Но главной его гордостью всегда была семья — вместе с супругой они вырастили троих сыновей и очень радовались внукам. Друзья Анатолия вспоминают его гостеприимную дачу с баней, которая была настоящим местом силы. Там он бережно собирал уникальную коллекцию артефактов советской эпохи: предметы интерьера и быта, которые напоминали о времени его молодости.
О дате прощания пока не сообщается.
