В Волгограде простятся с известным журналистом Александром Любименко

Творческий путь Анатолия Любименко был ярким и насыщенным. Свою профессиональную закалку он получил еще в советские времена, работая в Средней Азии. Перебравшись в Волгоград, он быстро стал «своим» в местных редакциях. Многие помнят его как главного редактора информагентства «Высота 102», а также по работе в других крупных региональных СМИ. Больше всего Анатолий любил писать о спорте — и это не было случайностью. Он сам до последнего вел активный образ жизни, обожал волейбол и держал себя в прекрасной форме, которой могли позавидовать молодые коллеги. Когда пришло время оставить работу в редакциях, Анатолий Любименко не осел дома. Он превратил свою страсть к поездкам в новое дело: возил туристические группы в хорошо знакомую ему Среднюю Азию и открывал для волгоградцев другие страны мира.