В Туре отметили День оленевода

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Тура Эвенкийского района впервые за долгие годы вновь отметили День оленевода.
Возвращение праздника стало символом сохранения и развития традиций коренных народов Севера.
С профессиональным праздником жителей окружного центра поздравил глава Эвенкии Андрей Гаюльский. Он подчеркнул, что возрождение Дня оленевода способствует сохранению интереса к традиционным видам хозяйствования и передаче опыта молодому поколению.
Праздник открылся обрядом окуривания — символом уважения к предкам и культурному наследию. В центре поселка прошли народные гуляния: звучали эвенкийские песни, артисты исполняли национальные танцы, гости участвовали в традиционных играх и соревнованиях, включая гонки на собачьих упряжках.
Работала ярмарка декоративно-прикладного искусства, где были представлены изделия местных мастеров. В чумах гостей угощали горячим чаем и традиционным блюдом — супом силэ из оленины.
Одним из ключевых событий стало появление северных оленей, доставленных из Суринды. Двух животных передали Туринскому многопрофильному техникуму для практической подготовки студентов по направлению «оленевод-механизатор».
В рамках праздника также состоялось чествование молодых специалистов. Благодарственные письма получили студенты Константин Букатов и Сергей Загарских — призеры регионального этапа чемпионата «Профессионалы».