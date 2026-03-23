В Обнинске Калужской области стартовало обучение специалистов АЭС

Дополнительная образовательная программа для профессионалов атомной отрасли открылась в научном институте «Росатома» в городе Обнинске Калужской области. Развитие этой отрасли отвечает задачам национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в городской администрации.
Первая группа уже проходит обучение. Среди слушателей — сотрудники Смоленской, Калининской и Нововоронежской атомных электростанций, которым надо повысить квалификацию при переходе на новую должность. Их учат разбираться в физике и динамике ядерных реакторов. Таким образом участники глубже понимают физические процессы в ядерных реакторах, видят, как создаются и тестируются модели установок, которые еще не вышли в производство.
Занятия проводят сотрудники отделения ядерной энергетики научного института «Росатома» в Обнинске. В программу обучения входят ежедневные лекции в Научном образовательном центре предприятия и посещение комплекса критических стендов. По завершению программы планируют организовать технический тур на Первую в мире АЭС.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.