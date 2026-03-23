Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом ищут пропавшего в Больших Чапурниках пенсионера с синей сумкой

В Светлоярском районе Волгоградской области добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» организовали поиски загадочно пропавшего 74-летнего пенсионера. Евгений Коноваленко вышел из дома 17 марта 2026 года и исчез. Всё произошло на территории села Большие Чапурники.

По информации родственников, мужчина был одет в синюю куртку и спортивные штаны. По комплекции волгоградец худощавого телосложения. Рост — 178 см. Волосы седого цвета, глаза — голубые. В роковой день мужчина покинул свой дом с синей сумкой.

Отметим, граждане, владеющие информацией о месте нахождения Евгения Коноваленко, могут обратиться по телефонам 112 или 8−800−700−5452.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com.