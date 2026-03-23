Дефицит кадров в МВД Приморья поставил новый антирекорд: не хватает 3,5 тысячи сотрудников

Кадровый дефицит в органах внутренних дел Приморского края в очередной раз превысил общероссийский уровень и установил новый антирекорд. В 2026 году некомплект вырос до 30,5% (с 27% в прошлом) — региону не хватает более 3,5 тысячи полицейских. По словам замначальника УМВД — начальника полиции, полковника Алексея Попова, самый жесткий дефицит сложился в патрульно-постовой службе (ППС), сотрудники которой практически пропали с улиц Владивостока. Руководство УМВД обратилось за помощью в Заксобрание Приморья (ЗС). Депутаты указывают на ограниченные ресурсы бюджета, но планируют обсудить возможность вписать полицию в программу арендного жилья, сообщает ИА PrimaMedia.
«Некомплект личного состава на начало 2026 года составляет 30,5%, или более 3,5 тысячи вакансий. На 1 января в патрульно-постовой службе — это 56%, участковые — 38%, в уголовном розыске — 33%, а в отделах Артема, Находки, Большого Камня некомплект достигает от 40 до 50%», — сказал Алексей Попов 23 марта в ходе заседания комитета ЗС по международному сотрудничеству, региональной политике и законности.
На заседании предварительно рассматривался отчет о работе УМВД в 2025 году (с самим отчетом перед парламентом 25 марта выступит начальник УМВД).
Полковник Попов подчеркнул, что проблема нарастающего дефицита кадров ставит под угрозу всю работу полиции в регионе.
«Люди работают на износ, что неизбежно сказывается на качестве», — добавил он.
Сложная ситуация с безопасностью на улицах столицы Дальнего Востока — с улиц фактически исчезли патрульные.
«На сегодняшний день полк ППС, который обслуживает город Владивосток, имеет некомплект уже 60,2%. Это как раз то самое мобильное подразделение, которое, если где-то что-то случилось по маршруту патрулирования, быстро подключаются. Вот нет ППС — всё. Если ДПС мы еще видим, что они есть, то так просто проехать и увидеть сотрудников ППС уже практически невозможно», — признал Алексей Попов.
С отчетом на комитете выступил и начальник Владивостокского линейного УМВД РФ на транспорте Георгий Колисниченко. Транспортные полицейские также испытывают жесткий дефицит, причем он резко вырос за год.
«На 1 января 2026 года общий некомплект составляет 41%, в то время как на 1 января 2025-го он составлял 25%. Самый большой некомплект образовался в подразделениях, осуществляющих охрану общественного порядка на территориях, прилегающих к объектам транспортного комплекса. Основными причинами является низкий уровень заработной платы, отсутствие возможности предоставления сотрудникам и членам семей служебного жилья», — сообщил он.
Замначальника УМВД подтвердил, что проблема кадров напрямую связана с социально-экономической ситуацией в регионе: жизнь стремительно дорожает, цены на аренду жилья — одни из самых высоких в России. При этом стартовая зарплата молодого сотрудника полиции не выдерживает конкуренции.
Сержант ППС в Приморье зарабатывает не более 30−35 тысяч рублей в месяц, оперуполномоченный — порядка 50—55 тысяч рублей, начинающие следователи — чуть больше. Те, кто после школы милиции, приходят уже со стажем и имеют надбавки, а выпускникам гражданских вузов в УМВД могут предложить только такие зарплаты.
Годом ранее, выступая с аналогичным отчетом в стенах парламента, руководство УМВД попросило власти региона проработать меры социального и материального стимулирования за счет средств краевого бюджета. Сейчас в полиции предлагают вернуться к этому вопросу, ввести дополнительные меры соцподдержки для новоиспеченных сотрудников.
В качестве примера начальник полиции привел примеры других субъектов. В таких регионах, как Татарстан, Пермский край, Ульяновская, Тверская область, молодым специалистам до 35 лет, пришедшим в органы внутренних дел, по словам Алексея Попова, действуют единовременные выплаты до 1 млн рублей при заключении контракта на службу не менее чем на три года. Есть и другие формы поддержки.
«Если по прошлому году ППС из средств бюджета субъектов финансировался в 43 субъектах РФ, на сегодняшний день уже в 51-м. Где-то раз в квартал, где-то ежемесячно от семи до 10 тысяч», — уточнил он.
Мощным стимулом для притока кадров, по его мнению, может стать текущий и капремонт зданий и помещений полиции, а также обеспечение жильем сотрудников.
«Это острейшая проблема, напрямую влияющая на закрепляемость кадров», — добавил Алексей Попов.
Краевые депутаты считают, что без федеральной помощи регион не сможет решить вопрос дополнительных выплат.
«Мы несколько лет подряд писали, обращались и в правительство, и в Госдуму. К сожалению, получили отказы. Некоторые регионы как-то справляются. К сожалению, сказать, что сегодня мы сможем эту проблему решить на сегодняшний день, — это вряд ли», — сказал вице-спикер ЗС, глава комитета Джамбулат Текиев, добавив, что раньше у него было больше уверенности, что Приморье пополнит список регионов, которые Попов привел в пример. Однако ситуация с бюджетом непростая.
Тем не менее, парламентарии намерены обсудить с губернатором и главой правительства края вопрос по ремонтам помещений и обеспечению личного состава квартирами. Депутаты упомянули программу арендного жилья как перспективный механизм, а также напомнили про зависшие ведомственные стройки многоквартирных домов для сотрудников органов внутренних дел во Владивостоке.