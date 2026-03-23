Мошенники выманили у пенсионерки из Сарова почти 8 миллионов рублей

Пенсионерка из Сарова лишилась почти 8 миллионов рублей из-за телефонных мошенников. Она была на связи со злоумышленниками с конца января по начало марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Мошенники ввели пенсионерку в заблуждение и рекомендовали перевести все сбережения на «безопасный счет». Якобы это нужно для предотвращения несанкционированных финансовых операций. Деньги пенсионерке пообещали вернуть.
Женщина перевела на указанные злоумышленниками счета 7 695 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
