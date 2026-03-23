Волгоградская область заняла 71 место в гонке зарплат

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов и отраслей с самыми высокими зарплатами. Волгоградская область заняла в нем только 71 место.
Возглавляет список Сахалин, где специалисты, занимающиеся добычей нефти и газа, зарабатывали в среднем в 2025 году 328 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Москва. Здесь особенно ценили тех, кто предоставляет финансовые услуги — им платили в среднем по 310 тысяч. «Бронза» у Амурской области — средняя зарплата сотрудников химической отрасли составляла в регионе в минувшем году 286 тысяч рублей.
Далее идут ЯНАО, где процветает добыча нефти и газа — 249 тысяч рублей, Магаданская область с развитым рыболовством — 239 тысяч. Столько же платили в минувшем году специалистам IT-сферы в Московском регионе.
В Южном федеральном округе самый успешный — Краснодарский край. Здесь средняя зарплата в IT-сфере составила в 2025-м 155 тысяч рублей. Второе место у Астраханской области, где добывающим нефть и газ платили в среднем ежемесячно по 153 тысячи. Регионы занимают 25 и 26 места соответственно. Севастополь на 44 месте благодаря IT-шникам с доходами 122 тысячи рублей.
Ростовскую область и Крым вывели на 54 и 58 места специалисты по оказанию финансовых услуг со средней зарплатой 111 и 109 тысяч рублей соответственно. Калмыкию на 64 место — сухопутный транспорт. В этой отрасли доходы в республике составляли в минувшем году в среднем 100 тысяч рублей.
В Волгоградской области сотрудники химической отрасли зарабатывали в среднем по 94 тысячи, что и позволило региону занять 71 место. В остальных отраслях зарплаты ниже. На 75 месте Адыгея (сухопутный транспорт, 89 тысяч рублей).
