Граната на остановке под Новосибирском оказалась муляжом

Росгвардия напоминает: при обнаружении подозрительных предметов нельзя их трогать или перемещать.

Утром 23 марта в посёлке Линево под Новосибирском возле остановки общественного транспорта, расположенной рядом с больницей, местный житель обнаружил предмет, похожий на гранату. Он сразу сообщил об этом в правоохранительные органы.

Как пишет «Весь Искитим», на место незамедлительно выехали полиция, пожарные и группа разминирования из состава ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области. Дорогу временно перекрыли, работали спецслужбы.

Однако тревога оказалась ложной: специалисты установили, что находка — муляж гранаты Ф-1, не представляющий опасности. Предмет передали полиции для дальнейшей проверки.

Росгвардия напоминает: при обнаружении подозрительных предметов нельзя их трогать или перемещать — нужно немедленно сообщить в полицию.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что под Новосибирском подозрительный прицеп оказался безопасным.