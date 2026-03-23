Граната на остановке под Новосибирском оказалась муляжом

Утром 23 марта в посёлке Линево под Новосибирском возле остановки общественного транспорта, расположенной рядом с больницей, местный житель обнаружил предмет, похожий на гранату. Он сразу сообщил об этом в правоохранительные органы.
Как пишет «Весь Искитим», на место незамедлительно выехали полиция, пожарные и группа разминирования из состава ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области. Дорогу временно перекрыли, работали спецслужбы.
Однако тревога оказалась ложной: специалисты установили, что находка — муляж гранаты Ф-1, не представляющий опасности. Предмет передали полиции для дальнейшей проверки.
Росгвардия напоминает: при обнаружении подозрительных предметов нельзя их трогать или перемещать — нужно немедленно сообщить в полицию.
